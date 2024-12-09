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Деулина Татьяна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Деулина Татьяна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11189
Роль персоны
Мать
Дата события
11.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.10.1921
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Деулина Таисия Алексеевна
Отец - Деулин Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Деулина Татьяна Ивановна
Воспр. - Деулин Петр Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Киселева Анисия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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