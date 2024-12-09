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Дрожженикова Евдокия Павловна (Дроженникова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Евдокия Павловна (Дроженникова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11188
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Клавдия Павловна (Дрожникова, Дроженникова)
Отец - Дрожжеников Павел Михайлович (Дрожников, Дроженников), гражданин (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Мария Дмитриевна (Дрожникова, Дроженникова)
Воспр. - Дрожжеников Алексей Павлович (Дроженников), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Дрожженикова Евдокия Павловна (Дроженникова), дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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