Дрожженикова Клавдия Павловна (Дрожникова, Дроженникова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожженикова Клавдия Павловна (Дрожникова, Дроженникова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Клавдия Павловна (Дрожникова, Дроженникова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11188
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Клавдия Павловна (Дрожникова, Дроженникова)
Отец - Дрожжеников Павел Михайлович (Дрожников, Дроженников), гражданин (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Мария Дмитриевна (Дрожникова, Дроженникова)
Воспр. - Дрожжеников Алексей Павлович (Дроженников), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Дрожженикова Евдокия Павловна (Дроженникова), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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