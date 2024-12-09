Денисов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Александр Павлович

Денисов Александр Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Денисов Александр Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11186
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Денисов Александр Павлович
Отец - Денисов Павел Федорович, гражданин (ст. Симская)
Мать - Денисова Мария Васильевна
Воспр. - Денисова Васса Ивановна, гражданин (Ерал с.)
Воспр. - Иванов Иван Владимирович, гражданин (ст. Симская)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.