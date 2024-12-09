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Еремин Петр Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Еремин Петр Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11180
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Еремина Агрипина Григорьевна
Отец - Еремин Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Еремина Елена Михайловна
Воспр. - Еремин Петр Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Еремина Антонина Павловна (И - ?), жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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