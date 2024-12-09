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Еремин Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Еремин Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11179
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Еремина Надежда Васильевна
Отец - Еремин Василий Тимофеевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Еремина Ольга Ивановна
Воспр. - Еремин Петр Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Елизавета Петровна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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