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Глухов Григорий Михайлович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Глухов Григорий Михайлович (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11178
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Уфа г.
Дата крещения
29.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Еремина Людмила Сергеевна (Еремеинна)
Отец - Еремин Сергей Иванович (Еремеинн), гражданин (Симский завод)
Мать - Еремина Пелагея Васильевна (Еремеинна)
Воспр. - Глухов Григорий Михайлович (Ф - ?), гражданин (Уфа г.)
Воспр. - Еремина Мария Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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