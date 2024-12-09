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Елизарьева Мария Петровна (Елизарева)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Елизарьева Мария Петровна (Елизарева)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11177
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Елизарьева Мария Петровна (Елизарева)
Отец - Елизарьев Петр Александрович (Елизарев), рабочий литейного цеха, гражданин (Симский завод)
Мать - Елизарьева Варвара Петровна (Елизарева)
Воспр. - Курдаков Илья Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Прокопьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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