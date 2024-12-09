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Зайцев Иван ???? (Гусев зачеркнуто)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Иван ???? (Гусев зачеркнуто)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11162
Роль персоны
Отец
Дата события
03.04.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Зоя Ивановна (Гусева зачеркнуто)
Отец - Зайцев Иван ???? (Гусев зачеркнуто), (Симский завод)
Мать - Зайцева Лукерья ???? (Гусева зачеркнуто)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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