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Горшков Дмитрий Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Дмитрий Прокопьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11161
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.04.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Дмитрий Прокопьевич
Отец - Горшков Прокопий ????, (Симский завод)
Мать - Горшкова Наталья ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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