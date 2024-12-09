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Барматин Федор Григорьевич (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Барматин Федор Григорьевич (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11158
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Михаил Иванович
Отец - Горшков Иван Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Анастасия Александровна
Воспр. - Барматин Федор Григорьевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Анфиса Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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