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Галяева Валентина Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Галяева Валентина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11157
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Галяева Валентина Васильевна
Отец - Галяев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Галяева Елена Алексеевна
Воспр. - Буслаев Иван Николаевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Волкова Анастасия Степановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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