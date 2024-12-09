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удкова Ксения Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
удкова Ксения Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11155
Роль персоны
Мать
Дата события
18.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гудкова Софья Ильинична
Отец - Гудков Илья Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - удкова Ксения Ивановна
Воспр. - Гудков Андрей Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Юдина Елена Максимовна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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