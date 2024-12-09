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Грибкова Маргарита Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Грибкова Маргарита Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11153
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Грибкова Маргарита Александровна
Отец - Грибков Александр ????, (ст. Симская С.З.ж.д.)
Мать - Грибкова Евдокия ????
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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