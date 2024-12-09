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Гордеева Ирина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гордеева Ирина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11152
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гордеев Борис (Василий ?) Петрович
Отец - Гордеев Петр Васильевич, гражданин (ст. Миньяр)
Мать - Гордеева Феодосья Петровна
Воспр. - Гордеев Сергей Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Гордеева Ирина Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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