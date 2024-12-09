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Гордеев Борис (Василий ?) Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гордеев Борис (Василий ?) Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11152
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гордеев Борис (Василий ?) Петрович
Отец - Гордеев Петр Васильевич, гражданин (ст. Миньяр)
Мать - Гордеева Феодосья Петровна
Воспр. - Гордеев Сергей Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Гордеева Ирина Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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