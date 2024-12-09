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Гордеева Феодосья Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гордеева Феодосья Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11152
Роль персоны
Мать
Дата события
06.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гордеев Борис (Василий ?) Петрович
Отец - Гордеев Петр Васильевич, гражданин (ст. Миньяр)
Мать - Гордеева Феодосья Петровна
Воспр. - Гордеев Сергей Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Гордеева Ирина Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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