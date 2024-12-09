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Малькова Александра Федоровна ) (Горшкова ?

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малькова Александра Федоровна ) (Горшкова ?
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11151
Роль персоны
Мать
Дата события
22.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Варшава г.
Дата крещения
22.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мальков Василий (незак. ?) (Александрович ?)
Отец - (Горшков Александр Николаевич), гражданин (Симский завод)
Мать - Малькова Александра Федоровна ) (Горшкова ?, дочь гражданина (Варшава г.)
Воспр. - Ахонин Сергей Яковлевич (Охонин), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Булатова Анна Николаевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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