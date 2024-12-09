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Головяшкин Петр Степанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Головяшкин Петр Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11150
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Головяшкин Александр Петрович
Отец - Головяшкин Петр Степанович, гражданин (Симский завод)
Мать - Головяшкина Мария Алексеевна
Воспр. - Булатов Петр Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Булатова Антонина Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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