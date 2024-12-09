Горшкова Александра Васильевна (ФТО - ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова Александра Васильевна (ФТО - ?)

Горшкова Александра Васильевна (ФТО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Александра Васильевна (ФТО - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11149
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Мария Михайловна
Отец - Горшков Михаил Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Елизавета Кондратьевна
Воспр. - Барматин Константин Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Александра Васильевна (ФТО - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.