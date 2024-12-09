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Горшков Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Михаил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11149
Роль персоны
Отец
Дата события
26.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Мария Михайловна
Отец - Горшков Михаил Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Елизавета Кондратьевна
Воспр. - Барматин Константин Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Александра Васильевна (ФТО - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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