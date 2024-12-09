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Грибкова Анна Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Грибкова Анна Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11148
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
СмоленГуб
Дата крещения
06.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Грибков Анатолий Александрович
Отец - Грибков Александр Гаврилович, гражданин (Смоленская губерния, Гжатский уезд)
Мать - Грибкова Евдокия Ионовна
Воспр. - Грибков Андрей Гаврилович, гражданин (СмоленГуб)
Воспр. - Грибкова Анна Гавриловна, жена гражданина (СмоленГуб)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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