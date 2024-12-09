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Горшков Михаил ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Михаил ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11144
Роль персоны
Отец
Дата события
21.11.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Мих. Михайлович
Отец - Горшков Михаил ????, (Симский завод)
Мать - Горшкова Елизавета ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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