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Горшков Алексей (Семенович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Алексей (Семенович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11141
Роль персоны
Отец
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Анна Алексеевна
Отец - Горшков Алексей (Семенович), гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Анастасия (Дмитриевна)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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