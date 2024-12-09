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Горшков Николай Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Николай Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11137
Роль персоны
Отец
Дата события
30.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Алексей Николаевич
Отец - Горшков Николай Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Анна Николаевна
Воспр. - Горшков Дмитрий Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курдакова Мария Михайловна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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