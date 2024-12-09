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Гусева Анна Игнатьевна (Ильинична ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гусева Анна Игнатьевна (Ильинична ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11136
Роль персоны
Мать
Дата события
23.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.11.1921
Возраст (лет)
34
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гусев Александр Георгиевич (Егорович)
Отец - Гусев Георгий Арсентьевич (Егор), гражданин (Симский завод)
Мать - Гусева Анна Игнатьевна (Ильинична ?)
Воспр. - Гусев Афанасий Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Рындина Евдокия Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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