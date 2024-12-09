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Мартынова Мария Дмитриевна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынова Мария Дмитриевна (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11134
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Варвара Прокопьевна
Отец - Горшков Прокопий Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Наталья Ивановна
Воспр. - Горшков Михаил Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мартынова Мария Дмитриевна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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