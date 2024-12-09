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Горшкова Наталья Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Наталья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11134
Роль персоны
Мать
Дата события
14.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.11.1921
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Варвара Прокопьевна
Отец - Горшков Прокопий Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Наталья Ивановна
Воспр. - Горшков Михаил Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мартынова Мария Дмитриевна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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