Чванова Акилина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧванова Акилина Кузьминична

Чванова Акилина Кузьминична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чванова Акилина Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11133
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Муратовка с.
Дата крещения
30.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Губина Евдокия Исаевна (Авдотья)
Отец - Губин Исай Тимофеевич, гражданин (Бычковский пос.)
Мать - Губина Анна Кирилловна
Воспр. - Чванова Акилина Кузьминична, жена гражданина (Муратовка с.)
Воспр. - Шавалдин Василий Кузьмич, гражданин (Муратовка с.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.