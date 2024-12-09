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Горшков Филипп Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Филипп Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11132
Роль персоны
Отец
Дата события
20.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.10.1921
Возраст (лет)
37
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Дмитрий Филиппович
Отец - Горшков Филипп Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Ирина Петровна
Воспр. - Горшкова Мария Филипповна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Паров Дмитрий Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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