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Гусев Евдоким Арсентьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гусев Евдоким Арсентьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11131
Роль персоны
Отец
Дата события
14.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.11.1921
Возраст (лет)
41
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гусев Петр Евдокимович
Отец - Гусев Евдоким Арсентьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Гусева Анна Ефимовна
Воспр. - Гусев Александр Евдокимович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Нина Александровна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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