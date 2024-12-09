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Горшкова Анна Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Анна Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11130
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Анна Павловна
Отец - Горшков Павел Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Наталья Михайловна
Воспр. - Булыкин Василий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Евдокия Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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