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Ревина Евгения Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ревина Евгения Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11129
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гудков Иван Ильич
Отец - Гудков Илья Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Гудкова Ксения Ивановна
Воспр. - Гудков Александр Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ревина Евгения Михайловна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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