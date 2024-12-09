Гудков Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудков Иван Ильич

Гудков Иван Ильич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудков Иван Ильич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11129
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гудков Иван Ильич
Отец - Гудков Илья Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Гудкова Ксения Ивановна
Воспр. - Гудков Александр Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ревина Евгения Михайловна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.