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Морина Пелагея Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морина Пелагея Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11128
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Мария Игнатьевна
Отец - Горшков Игнатий Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Феодосия Игнатьевна
Воспр. - Горшков Александр Игнатьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Морина Пелагея Андреевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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