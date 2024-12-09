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Горшков Алексей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Алексей Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11127
Роль персоны
Отец
Дата события
08.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.07.1921
Возраст (лет)
47
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Агрипина Алексеевна
Отец - Горшков Алексей Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Елена Павловна
Воспр. - Брылкин Константин Степанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Анна Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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