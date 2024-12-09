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Горшков Мартирий (незак. ?) (Григорьевич ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Мартирий (незак. ?) (Григорьевич ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11126
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Мартирий (незак. ?) (Григорьевич ?)
Отец - Горшков Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Александра Ивановна
Воспр. - Комлева Клавдия Георгиевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чертов Яков Кузьмич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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