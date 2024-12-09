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Познякова Клавдия Павловна (Гольдякова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Познякова Клавдия Павловна (Гольдякова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11125
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Познякова Клавдия Павловна (Гольдякова)
Отец - Позняков Павел Стефанович (Гольдяков), гражданин (Самарская губерния, Мелекесский уезд Иркульская вол. д. Подлесная)
Мать - Познякова Мария Антоновна (Гольдякова)
Воспр. - Емельянов Изосим Павлович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Познякова Мария Стефановна, жена гражданина (Самарская губерния, Мелекесский уезд Иркульская вол. д. Подлесная)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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