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Горшков Николай Ефимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Николай Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11123
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Николай Ефимович
Отец - Горшков Ефим Тихонович (Евфимий), гражданин, советск.кузница (Симский завод)
Мать - Горшкова Серафима Ивановна
Воспр. - Горшкова Клавдия Ефимовна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Тимаков Яков Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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