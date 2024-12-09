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Горшкова Серафима Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Серафима Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11123
Роль персоны
Мать
Дата события
09.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.05.1921
Возраст (лет)
41
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Николай Ефимович
Отец - Горшков Ефим Тихонович (Евфимий), гражданин, советск.кузница (Симский завод)
Мать - Горшкова Серафима Ивановна
Воспр. - Горшкова Клавдия Ефимовна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Тимаков Яков Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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