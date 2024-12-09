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Горшков Василий Лазаревич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Василий Лазаревич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11122
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Василий Лазаревич
Отец - Горшков Лазарь Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Мария Трофимовна
Воспр. - Салова Анна Трофимовна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Субботин Василий Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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