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Горшков Иван ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Иван ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11121
Роль персоны
Отец
Дата события
26.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Георгий Иванович
Отец - Горшков Иван ????, (Симский завод)
Мать - Горшкова Александра ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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