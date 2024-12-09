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Горшкова Екатерина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Екатерина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11120
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Екатерина Ивановна
Отец - Горшков Иван Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Наталья Емельяновна
Воспр. - Безряднов Николай Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сиденева Мария Тихоновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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