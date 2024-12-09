Норкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоркин Михаил Иванович

Норкин Михаил Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Михаил Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11119
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гузаков Николай Николаевич(2)
Отец - Гузаков Николай Николаевич(1), гражданин (Симский завод)
Мать - Гузакова Анна Александровна
Воспр. - Жукова Прасковья Афанасьевна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Норкин Михаил Иванович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.