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Гузаков Николай Николаевич(2)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гузаков Николай Николаевич(2)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11119
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гузаков Николай Николаевич(2)
Отец - Гузаков Николай Николаевич(1), гражданин (Симский завод)
Мать - Гузакова Анна Александровна
Воспр. - Жукова Прасковья Афанасьевна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Норкин Михаил Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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