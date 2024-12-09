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Горшкова Наталья Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Наталья Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11118
Роль персоны
Мать
Дата события
12.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Николай Иванович
Отец - Горшков Иван Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Наталья Федоровна
Воспр. - Сулимова Мария Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Узюмов Василий Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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