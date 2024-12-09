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Горшкова Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11117
Роль персоны
Мать
Дата события
01.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Валентина Алексеевна
Отец - Горшков Алексей Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Мария Ивановна
Воспр. - Горшкова Елизавета Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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