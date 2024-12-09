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Головяшкина Александра Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Головяшкина Александра Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11116
Роль персоны
Мать
Дата события
31.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Головяшкин Дмитрий Михайлович
Отец - Головяшкин Михаил Стефанович, гражданин (Симский завод)
Мать - Головяшкина Александра Михайловна
Воспр. - Зайцева Александра Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Королев Александр Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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