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Волкова Пелагея Михайловна (Ольга ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Пелагея Михайловна (Ольга ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11098
Роль персоны
Мать
Дата события
20.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Волков Иван Родионович
Отец - Волков Родион Михайлович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Волкова Пелагея Михайловна (Ольга ?)
Воспр. - Волкова Фекла Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Яков Игнатьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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