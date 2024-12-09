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Волков Родион Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Родион Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11098
Роль персоны
Отец
Дата события
20.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
20.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Волков Иван Родионович
Отец - Волков Родион Михайлович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Волкова Пелагея Михайловна (Ольга ?)
Воспр. - Волкова Фекла Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Яков Игнатьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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